Умайра Тагиева: Май словно выбивается из картины потепления климата

"Май этого года насыщен погодными явлениями. По сравнению с предыдущими годами этот месяц проходит более переменчиво, фиксируются погодные условия, не свойственные нашему географическому положению. Преобладающая цикличность обуславливала частые перепады к

"Май этого года насыщен погодными явлениями. По сравнению с предыдущими годами этот месяц проходит более переменчиво, фиксируются погодные условия, не свойственные нашему географическому положению. Преобладающая цикличность обуславливала частые перепады как атмосферного давления, так и температурного режима".

Как сообщает Report, об этом рассказала начальник Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

"Анализ минувших дней мая показывает, что в течение 11 дней был ниже климатической нормы до 3-х градусов. В результате большого количества дождливых дней реки стали более полноводными, чем в этот же период прошлого года. В некоторых районах объем выпавших осадков превысил климатическую норму, в том числе в Баку на 29%, в Губе – 132%, Шеки – 57%, Шамахе и Лерике – 72%, Балакане - 80%, Кюрдамире – 39%. В предгорных районах выпал град, в горных районах 8 дней шел снег. Образовавшийся снежный покров в Шахдаге составил 18, а в Хыналыге до 15-ти сантиметров".

У.Тагиева отметила, что ранее первенство в количестве ветренных дней было за Абшероном, но в последнее время возникает ощущение, будто регионы стремятся исправить этот «дисбаланс». За этот период из прошедших 24-х дней 17 дней было ветренных, с максимальными порывами до 35 м/с, которые были зафиксированы 7 мая.

Относительно прохладный май словно выбивается из картины потепления климата. Но это обманчиво. Именно проявления погоды не по сезону, учащение неблагоприятных погодных явлений по всему миру является одним из проявлений понятия изменения климата. В природе нет ничего более изменчивого, чем погода. Со второй половины недели погода начнет стабилизироваться. Это также проявится в спаде ветра, постепенном повышении температуры воздуха и преимущественном отсутствии осадков", - отметил она.