Умайра Тагиева: Количество паводков летом достигло рекордного уровня, увеличившись в три раза

Количество паводков в Азербайджане летом 2023 года достигло рекордного уровня, увеличившись по сравнению с показателем прошлого года в три раза - до 147.

Количество паводков в Азербайджане летом 2023 года достигло рекордного уровня, увеличившись по сравнению с показателем прошлого года в три раза - до 147.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

Тагиева также отметила, что летом этого года в стране не было зафиксировано рекордных температурных показателей.

По ее словам, помимо рекордного количества паводков в этом году наблюдалось уменьшение уровня воды в реках и засуха в Аране.

Тагиева подчеркнула, что интенсивность аномальных погодно-климатических явлений наблюдается повсеместно, и эта тенденция будет продолжаться.