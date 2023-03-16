Умайра Тагиева: Использование зеленой энергии и создание зеленых зон - приоритет для Азербайджана

ООН и Азербайджан в контексте Рамочного соглашения стараются максимум работать над Целями устойчивого развития (ЦУР), сохранением окружающей среды, биоразнообразия и водоснабжения

Использование зеленой энергии и создание зеленых зон - приоритет для Азербайджана.

Как передает Report, об этом заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева заявила в Агдаме в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН.

У. Тагиева отметила, что ООН и Азербайджан в контексте Рамочного соглашения интенсивно работают над достижением Целей устойчивого развития (ЦУР), сохранением окружающей среды, биоразнообразия и водных ресурсов.

По ее словам, Азербайджан подвержен последствиям климатических изменений, одними из которых являются засуха и дефицит водных ресурсов. Подобные изменения негативно влияют и на сферу сельского хозяйства.

У.Тагиева отметила, что во избежание этого нужно находить методы переработки и повторного использования воды, нахождения альтернативных источников.

"Армения нанесла вред нашим водным ресурсам, загрязняя их химическими веществами. В качестве примера можно отметить реку Охчучай, где изменился даже цвет воды. Мы просим международные организации отреагировать и призвать Армению отказаться от подобных действий", - сказала она.