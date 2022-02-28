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Умайра Тагиева: Февраль текущего года стал самым жарким за последние 70 лет

Умайра Тагиева: Февраль текущего года стал самым жарким за последние 70 лет "В первые дни марта температура воздуха в Азербайджане будет выше климатической нормы".
Экология
28 февраля 2022 г. 18:22
Умайра Тагиева: Февраль текущего года стал самым жарким за последние 70 лет

"В первые дни марта температура воздуха в Азербайджане будет выше климатической нормы".

Как передает Report, об этом сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

По ее словам, февраль, который многие годы считался одним из самых холодных месяцев года, отличился умеренно теплой погодой, особенно в последнюю неделю: "С 1 по 28 февраля среднесуточная температура воздуха составляла 8,2 градуса тепла, что на 4 градуса выше климатической нормы. С такими показателями февраль этого года стал самым жарким за последние 70 лет".

По словам У.Тагиевой, в первые дни марта температура будет выше климатической нормы, а вторая половина первой декады будет неустойчивой.

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Bu ilin fevralı son 70 ildə ən isti fevral ayı olub"

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