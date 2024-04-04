Умайра Тагиева: Азербайджан принимает меры по минимизации загрязнения Каспия

Азербайджан принимает меры по минимизации загрязнения Каспийского моря.

Азербайджан принимает меры по минимизации загрязнения Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева в ходе пятисторонней встречи представителей генеральных прокуратур прикаспийских государств в Баку.

По ее словам, эффективное использование природных ресурсов Каспийского моря является важной задачей прикаспийских стран: "Проблема Каспия объединяет пять стран, эти страны несут общую ответственность за предотвращение загрязнения и использование ресурсов Каспийского моря без вреда".

У.Тагиева отметила, что инициативы по Каспийскому морю будут включены в повестку предстоящей в Баку 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Замминистра также предложила провести совместные мониторинги в Каспийском море.