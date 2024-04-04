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Умайра Тагиева: Азербайджан принимает меры по минимизации загрязнения Каспия

Умайра Тагиева: Азербайджан принимает меры по минимизации загрязнения Каспия Азербайджан принимает меры по минимизации загрязнения Каспийского моря.
Экология
4 апреля 2024 г. 10:26
Умайра Тагиева: Азербайджан принимает меры по минимизации загрязнения Каспия

Азербайджан принимает меры по минимизации загрязнения Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева в ходе пятисторонней встречи представителей генеральных прокуратур прикаспийских государств в Баку.

По ее словам, эффективное использование природных ресурсов Каспийского моря является важной задачей прикаспийских стран: "Проблема Каспия объединяет пять стран, эти страны несут общую ответственность за предотвращение загрязнения и использование ресурсов Каспийского моря без вреда".

У.Тагиева отметила, что инициативы по Каспийскому морю будут включены в повестку предстоящей в Баку 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Замминистра также предложила провести совместные мониторинги в Каспийском море.

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Версия на английском языке Umayra Taghiyeva: Azerbaijan taking measures to minimize Caspian pollution
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Azərbaycan Xəzərin çirklənməsini minimuma endirmək üçün tədbirlər görür

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