Умайра Тагиева: Аномальное тепло не отступит и в первых числах ноября

Октябрьское аномальное тепло не отступит и в первых числах ноября.

Октябрьское аномальное тепло не отступит и в первых числах ноября.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

"В некоторых странах Европы конец октября выдался аномально теплым. В Лондоне последние дни +21°С по Цельсию. Необычайно теплый октябрь отмечают и в Венгрии. Примерно такая же ситуация на южном побережье Испании. Обычно в это время года резко холодает, начинаются дожди. В этом году пляжный сезон еще в разгаре. Хотя население довольно экстремально теплой осенью, но ученые не столь оптимистичны, напоминая, что все это тревожные признаки изменения климата", - заявила она.

Как сообщила замминистра экологии Умайра Тагиева, как правило в середине осени происходят изменения в атмосферной циркуляции: "Но, если учесть, что даже в Сибири днем воздух прогревался до +15, то не стоит удивляться столь мягкой погоде в Азербайджане. В течении 22-х дней в столице температура воздуха была выше климатической нормы. А максимум 31,4 градуса, что превышает норму более чем на 7 градусов был зафиксирован 27-го октября".

По ее словам, этот октябрь по температурному режиму оказался близок к самому жаркому за всю историю инструментальных наблюдений октябрю 2012 года, когда среднемесячная температура воздуха в столице достигала 19,2 градуса. "Но если в 2012 году рекордная температура 32,7 градуса была зафиксирована в первых числах октября, а в последние дни наблюдалось уже не выше 20-ти градусов, то в 2023 году уже и конец месяца небывало теплый, по сравнению с 2012 годом температура почти на 10 градусов выше. Поэтому октябрь 2023 года можно смело назвать самым аномально теплым", - добавила Умайра Тагиева.

На Абшероне в этом месяце выпало лишь 8 мм осадков, что ниже даже июньской нормы . Обычно в октябре выпадает около 28 мм. В предгорных районах обычно в октябре наблюдается около 120 мм, в этом же году зафиксировано до 44 мм, что меньше даже половины летней нормы осадков.

"Шестой месяц подряд Мировой океан показывает рекордно высокую температуру. Таким образом, если не будет существенных изменений в ноябре-декабре, то, по мнению ученых мира, 2023 год может стать самым теплым. Что касается первых чисел ноября, то существенных изменений в температурном режиме не прогнозируется. По прежнему, температура воздуха будет достаточно комфортной в интервале 20-24 градусов тепла, превышая климатическую норму ноября", - заявила Умайра Тагиева.