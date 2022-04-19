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Умайра Тагиева: В регионах ожидаются грозы и град

Умайра Тагиева: В регионах ожидаются грозы и град "В последние дни погодные условия на территории страны на фоне южного ветра проходят умеренно, без осадков. Температура воздуха на 2-4,5° превышала норму".
Экология
19 апреля 2022 г. 11:44
Умайра Тагиева: В регионах ожидаются грозы и град

"В последние дни погодные условия на территории страны на фоне южного ветра проходят умеренно, без осадков. Температура воздуха на 2-4,5° превышала норму".

Об этом Report сообщила глава Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, в течение дня будут сохраняться стабильные погодные условия: "Однако юго-западный ветер временами будет усиливаться, а 20 апреля сменится на северо-западный ветер, вечером и 21 апреля усилится. В регионах с полудня 20 апреля до 22 апреля пройдут осадки. В основном в северных и западных районах дожди будут интенсивными, ожидаются грозы, град, в высокогорьях вероятен снег".

Северный ветер временами усилится до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Bölgələrdə aprelin 20-dən 22-dək hava yağıntılı olacaq"

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