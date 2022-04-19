Умайра Тагиева: В регионах ожидаются грозы и град

"В последние дни погодные условия на территории страны на фоне южного ветра проходят умеренно, без осадков. Температура воздуха на 2-4,5° превышала норму".

"В последние дни погодные условия на территории страны на фоне южного ветра проходят умеренно, без осадков. Температура воздуха на 2-4,5° превышала норму".

Об этом Report сообщила глава Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, в течение дня будут сохраняться стабильные погодные условия: "Однако юго-западный ветер временами будет усиливаться, а 20 апреля сменится на северо-западный ветер, вечером и 21 апреля усилится. В регионах с полудня 20 апреля до 22 апреля пройдут осадки. В основном в северных и западных районах дожди будут интенсивными, ожидаются грозы, град, в высокогорьях вероятен снег".

Северный ветер временами усилится до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с.