Украинский депутат обратился к мировому сообществу в связи с загрязнением реки Охчучай

"Как члена комитета Верховной рады Украины (ВРУ) по вопросам экологической политики и природопользования, меня беспокоят все случаи химического и промышленного загрязнения водоемов, поэтому я обратил внимание и на новости по ситуации на реке Охчучай".

"Как члена комитета Верховной рады Украины (ВРУ) по вопросам экологической политики и природопользования, меня беспокоят все случаи химического и промышленного загрязнения водоемов, поэтому я обратил внимание и на новости по ситуации на реке Охчучай".

Об этом восточно-европейскому бюро "Report" заявил член комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования Павел Бакунец.

"В то же время, для предметного комментирования этой ситуации у меня недостаточно информации: хотелось бы видеть заключения соответствующих правительственных комиссий, экологических организаций, а также ученых на эту тему. Нужно понимать, что окружающая среда не принадлежит ни конкретным частным компаниям, ни даже странам, это достояние всей нашей планеты, поэтому особенно неприятно, когда природа и экология также становятся частью политических конфликтов между странами. Уверен, что возможная экологическая катастрофа на реке Охчучай - это общая ответственность для всех, кто мог это предотвратить, но не сделал этого. Поэтому призываю международное сообщество обратить внимание на этот случай и детально разобраться в его причинах", - отметил украинский депутат.