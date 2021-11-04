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Ученый предупредил о приближении разрушительной катастрофы

Ученый предупредил о приближении разрушительной катастрофы Глобальное потепление на Земле наносит серьезный урон круговороту воды в природе и может спровоцировать разрушительную засуху в ближайшие годы.
Экология
4 ноября 2021 г. 20:44
Ученый предупредил о приближении разрушительной катастрофы

Глобальное потепление на Земле наносит серьезный урон круговороту воды в природе и может спровоцировать разрушительную засуху в ближайшие годы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил ученый Питер Глейк в климатическом подкасте.

Он отметил, что повышение температуры увеличивает потребление водных ресурсов.

"Жидкость в наших резервуарах испаряется быстрее. Для орошения сельскохозяйственных культур требуется все больше воды", - сказал специалист.

По его словам, прогнозы об изменении климатического цикла начинают сбываться: воздействие этого процесса на природу будет расти.

Глейк посетовал на то, что политики раньше игнорировали ученых, которые давно предупреждали о грядущих катаклизмах. Если бы власти отреагировали гораздо раньше, можно было хотя бы смягчить последствия глобального потепления, считает Глейк.

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