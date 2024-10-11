Ученые заявили о значительном сокращении численности диких животных

За полвека численность диких животных уменьшилась на 73% и приблизилась к "точке невозврата".

За полвека численность диких животных уменьшилась на 73% и приблизилась к "точке невозврата".

Как передает Report , об этом сообщает Лондонское зоологическое общество (ZSL).

На основе информации о численности животных из публикаций в научных журналах, изданиях неправительственных организаций и других заслуживающих доверия источников ZSL провела анализ состояния популяций с 1970 по 2020 год почти 5,5 тыс. видов диких животных.

По имеющимся данным, хуже всего ситуация с дикими животными обстоит в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Там сокращение популяций за 50 лет составило 95%. В Африке популяции диких животных сократились на 76%. В Азии и Тихоокеанском регионе сокращение составило 60%, в Северной Америке — 39%, в странах Европы — 35%.

Ученые считают, что эта тенденция в ближайшие годы может усилиться из-за глобального потепления, уничтожения естественной среды обитания многих видов, загрязнения природы и других процессов, которые вызваны деятельностью человека.

По словам руководителя ZSL Мэттью Гулда, мир оказался в опасной близости к критической точке для уничтожения природы и изменения климата.