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Ученые выяснили, что загрязнение воздуха усиливает опасность гроз

Ученые выяснили, что загрязнение воздуха усиливает опасность гроз Американские ученые из Университета Джеймса Мэдисона обнаружили связь между загрязнением воздуха и интенсивностью гроз в летний период.
Экология
21 августа 2024 г. 04:22
Ученые выяснили, что загрязнение воздуха усиливает опасность гроз

Американские ученые из Университета Джеймса Мэдисона обнаружили связь между загрязнением воздуха и интенсивностью гроз в летний период.

Как сообщает Report, результаты исследования опубликованы в научном журнале Atmospheric Research (AtmRes).

В ходе трехлетнего проекта авторы изучили около 200 тыс. гроз в районе Вашингтона (округ Колумбия) и более 300 тыс. гроз в штате Канзас.

С помощью данных о молниях от Национальной сети обнаружения молний и информации станций контроля за загрязнением воздуха, исследователи определили, что в условиях высокой нестабильности увеличение концентрации атмосферных аэрозолей приводит к большему количеству ударов молний.

По словам ученых, воздушные загрязнители попадают в облака через восходящий поток. Там частицы разделяют электрические заряды, увеличивая количество молний.

Специалисты также провели похожее исследование в Бангкоке — мегаполисе с высоким уровнем загрязнения воздуха, расположенном в тропическом климате. Анализ показал схожую картину с поправкой на более жаркие и влажные условия.

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