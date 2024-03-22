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Ученые выяснили, что треть населения мира пьет токсичную воду

Ученые выяснили, что треть населения мира пьет токсичную воду Британские ученые из Шеффилдского университета выяснили, что миллионы людей во всем мире употребляют воду с высоким содержанием мышьяка.
Экология
22 марта 2024 г. 08:37
Ученые выяснили, что треть населения мира пьет токсичную воду

Британские ученые из Шеффилдского университета выяснили, что миллионы людей во всем мире употребляют воду с высоким содержанием мышьяка.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Science of The Total Environment (STTE).

Согласно анализу, многие страны мира до сих пор используют устаревшие рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по максимально допустимым концентрациям мышьяка в воде, составляющие 50 мкг/л или частей на миллиард. Среди этих государств Китай, Бангладеш, Пакистан, Камбоджа, Таиланд, Мьянма и Непал, а их общее население составляет около 32% мировой популяции.

Длительное воздействие мышьяка в воде, используемой для питья, приготовления пищи или орошения посевов, может вызвать ряд проблем со здоровьем, затрагивающих каждый орган тела. Мышьяк может привести к развитию рака, диабета, легочных и сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе исследования ученые проверили различные уровни неорганического мышьяка в воде для приготовления пищи, в том числе 10 и 50 мкг/л, а также безопасную по содержанию мышьяка водопроводную воду с менее 0,2 части на миллиард.

Исследователи рекомендуют правительствам стран ввести более строгие нормы по содержанию мышьяка в воде, а их жителям — варить рис в большом количестве воды, а не на пару, так как пропаривание приводит к накоплению токсинов в зернах.

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