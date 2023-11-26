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Ученые выяснили, что озоновая дыра над Антарктикой продолжает углубляться

Ученые выяснили, что озоновая дыра над Антарктикой продолжает углубляться Новозеландские ученые из университета Отаго выяснили, какие процессы происходят в озоновой дыре над Южным полюсом Земли. Несмотря на признаки восстановления, пробоина в защитном слое планеты продолжает демонстрировать сезонные углубления.
Экология
26 ноября 2023 г. 02:39
Ученые выяснили, что озоновая дыра над Антарктикой продолжает углубляться

Новозеландские ученые из университета Отаго выяснили, какие процессы происходят в озоновой дыре над Южным полюсом Земли. Несмотря на признаки восстановления, пробоина в защитном слое планеты продолжает демонстрировать сезонные углубления.

Как сообщает Report, результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Специалисты заявили, что, несмотря на снижение концентрации разрушающих озон хлорфторуглеродов, с 2004 по 2022 год уровень озона в среднем слое стратосферы сократился на 26%. Об этом свидетельствуют спутниковые данные.

Наблюдения показали, что истончение озона происходит в весенние месяцы.

"Шесть из последних девяти лет характеризовались действительно низким содержанием озона и чрезвычайно большими озоновыми дырами. Возможно, сейчас в атмосфере происходит что-то еще — возможно, из-за изменения климата — и это маскирует часть восстановления озонового слоя", — отметила соавтор исследования Анника Сеппала.

Еще одной причиной истощения озонового слоя Земли стало гигантское извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у островов Тонга в январе 2022 года, отметили специалисты.

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