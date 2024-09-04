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Ученые выяснили, что изменение климата создало огромные запасы серебра на дне морей

Ученые выяснили, что изменение климата создало огромные запасы серебра на дне морей Китайские ученые из Технологического университета Хэфэй выяснили, что глобальное потепление вызывает образование большого количества серебра на дне Южно-Китайского моря.
Экология
4 сентября 2024 г. 02:20
Ученые выяснили, что изменение климата создало огромные запасы серебра на дне морей

Китайские ученые из Технологического университета Хэфэй выяснили, что глобальное потепление вызывает образование большого количества серебра на дне Южно-Китайского моря.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

"Количество серебра, захваченного в морских отложениях у берегов Вьетнама, резко возросло с 1850 года. Это совпадает с началом промышленной революции, когда люди начали выбрасывать парниковые газы в атмосферу в больших масштабах", - считают ученые.

Серебро, как и другие элементы, берет начало на суше и попадает в океаны в основном в результате выветривания, когда дождевая вода вымывает элементы из горных пород и переносит их в реки.

Согласно исследованию, определенные регионы океана обогащены серебром из-за обильного речного притока, атмосферной пыли, выбросов человека и гидротермальных источников. Серебро в своей ионной форме (Ag+) токсично для морских существ, но очень мало известно о том, как оно взаимодействует с большими океаническими экосистемами.

Анализ кернов показал, в последние 170 лет концентрация металла в морских отложениях начала быстро расти.

Глобальное потепление повышает температуру воды и силу прибрежных ветров, что в совокупности увеличивает интенсивность подъема глубинных вод к поверхности. По данным ученых, высокие уровни растворенного серебра могут означать, что организмы поглощают больше этого элемента. Когда их жизненный цикл подходит к концу, это серебро падает на морское дно вместе с другой органикой, отмечается в исследовании.

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