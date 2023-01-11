Ученые выяснили, что фауна Мадагаскара сможет восстановиться только через 3 млн лет

Европейские и американские ученые выяснили, что восстановление уничтоженной людьми уникальной фауны Мадагаскара при полном отсутствии человеческого вмешательства займет как минимум 3 млн лет.

Европейские и американские ученые выяснили, что восстановление уничтоженной людьми уникальной фауны Мадагаскара при полном отсутствии человеческого вмешательства займет как минимум 3 млн лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба нидерландского Гронингенского университета.

Ученые пришли к такому выводу в ходе анализа истории эволюции, а также появления и исчезновения млекопитающих, обитавших на острове до его колонизации человеком.

Исследователи детально изучили, как и когда на Мадагаскаре появились представители всех 250 изученных ими видов животных, три десятка из которых уже вымерли, а еще 120 видов занесены в Красную книгу. Этот анализ помог ученым оценить типичное время появления, а также характер распространения по острову всех обитающих на нем уникальных видов рукокрылых, лемуров, грызунов, насекомоядных и прочих млекопитающих, которые не встречаются нигде больше на Земле.

По расчетам ученых, последующее наступление цивилизации на природу Мадагаскара приведет к полному коллапсу всех экосистем острова уже в ближайшие десятилетия. В результате этого вымрут десятки видов животных, и на восстановление уникальных экосистем Мадагаскара потребуется уже не три, а 23 млн лет.

Остров Мадагаскар представляет собой часть древнего суперконтинента Гондвана, от которого он отделился свыше 150 млн лет назад вместе с будущим полуостровом Индостан и Антарктикой. Все это время остров находился в полной изоляции от других континентов, в результате чего на его территории сформировалась уникальная флора и фауна.

Многие ученые предполагают, что появление человека на Мадагаскаре примерно 2,5 тыс. лет назад привело к исчезновению большого числа видов крупных животных и птиц, проживавших в прошлом на острове. К их числу традиционно относятся трехметровые слоновые птицы-эпиорнисы (Aepyornis maximus), необычно крупные гигантские лемуры-ленивцы (Archaeoindris), сопоставимые по размерам с гориллами, а также гигантские виверры-фоссы и карликовые гиппопотамы.