Ученые выяснили, что атмосфера Земли начала активнее самоочищаться от загрязнителей

Группа ученых из Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии (NIWA) объявила о прорыве в понимании химии атмосферы и ее роли в климатической системы. Как показали наблюдения, газовая оболочка Земли начала эффективнее удалять р

Группа ученых из Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии (NIWA) объявила о прорыве в понимании химии атмосферы и ее роли в климатической системы. Как показали наблюдения, газовая оболочка Земли начала эффективнее удалять различные загрязняющие вещества из своего состава.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда сосредоточилась на гидроксильном радикале (ОН), который называют «моющим средством атмосферы». ОН — это высокореактивная молекула, состоящая из одного атома водорода и одного атома кислорода. Она образуется в атмосфере под воздействием ультрафиолетового света, озона и водяного пара.

Несмотря на то, что время жизни ОН составляет менее секунды, он играет ключевую роль в очищении воздуха, удаляя до 90% метана и других вредных газов.

Ученые использовали данные, собранные за 33 года на двух станциях мониторинга в Южном полушарии: в Новой Зеландии и Антарктиде. В качестве индикатора изменений в атмосфере они выбрали радиоактивный оксид углерода (14CO), который образуется под воздействием космических лучей. Этот редкий изотоп позволяет отслеживать уровень ОН, так как его концентрация напрямую зависит от активности гидроксильных радикалов.

Результаты показали, что с 1997 года способность атмосферы к самоочищению в Южном полушарии значительно увеличилась. В Новой Зеландии концентрация 14CO снижалась на 12% ежегодно, а в Антарктиде — на 43% в летние месяцы. Это свидетельствует о росте уровня ОН, что, в свою очередь, указывает на усиление окислительной способности атмосферы.

Открытие имеет важное значение для прогнозирования изменений климата. Ученые подчеркивают, что дальнейшее увеличение уровня ОН может быть ограничено ростом концентрации метана, что требует более активных мер по сокращению его выбросов.