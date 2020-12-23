Ученые сообщили об опасном снижении уровня Каспийского моря

Согласно их расчетам, снижение ускорится в ближайшие десятилетия, и к 2100 году уровень моря упадет на 9-18 метров

По подсчетам немецких и нидерландских исследователей, уровень воды в Каспийском море к 2100 году будет на 9-18 метров ниже, чем сейчас. Это может вызвать целый ряд проблем в экологии и экономике, считают ученые. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications Earth & Environment.

В то время как многие страны мира обеспокоены повышением уровня моря, более ста миллионов человек, проживающих в Прикаспийском регионе, сталкиваются с противоположной проблемой — стремительным падением уровня Каспийского моря.

С каждым годом оно становится все меньше. Начиная с 1990-х годов его уровень ежегодно опускается на несколько сантиметров.

Немецкие ученые из Гисенского и Бременского университетов вместе с голландским геологом Франком Весселингом (Frank Wesselingh) из департамента наук о Земле Утрехтского университета построили прогнозную модель изменения уровня Каспийского моря до конца XXI века.

Согласно их расчетам, снижение ускорится в ближайшие десятилетия, и к 2100 году уровень моря упадет на 9-18 метров, а площадь морского бассейна сократится на 23-34 процента.

Авторы обозначают проблемы, которые могут обостриться в связи с падением уровня воды: это повлияет на уникальные экосистемы с их перелетными птицами, белугой и эндемичным каспийским тюленем, который выращивает своих детенышей на льду на севере Каспийского моря. Осушение наиболее мелководной северной части бассейна приведет к вымиранию популяции тюленей.

Ученые призывают к созданию международной целевой группы по исчезающим озерам под эгидой Программы ООН по окружающей среде, которая координировала бы решение этой проблемы.