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Ученые сообщили об опасном снижении уровня Каспийского моря

Ученые сообщили об опасном снижении уровня Каспийского моря Согласно их расчетам, снижение ускорится в ближайшие десятилетия, и к 2100 году уровень моря упадет на 9-18 метров
Экология
23 декабря 2020 г. 17:23
Ученые сообщили об опасном снижении уровня Каспийского моря

По подсчетам немецких и нидерландских исследователей, уровень воды в Каспийском море к 2100 году будет на 9-18 метров ниже, чем сейчас. Это может вызвать целый ряд проблем в экологии и экономике, считают ученые. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications Earth & Environment.
В то время как многие страны мира обеспокоены повышением уровня моря, более ста миллионов человек, проживающих в Прикаспийском регионе, сталкиваются с противоположной проблемой — стремительным падением уровня Каспийского моря.
С каждым годом оно становится все меньше. Начиная с 1990-х годов его уровень ежегодно опускается на несколько сантиметров.
Немецкие ученые из Гисенского и Бременского университетов вместе с голландским геологом Франком Весселингом (Frank Wesselingh) из департамента наук о Земле Утрехтского университета построили прогнозную модель изменения уровня Каспийского моря до конца XXI века.
Согласно их расчетам, снижение ускорится в ближайшие десятилетия, и к 2100 году уровень моря упадет на 9-18 метров, а площадь морского бассейна сократится на 23-34 процента.
Авторы обозначают проблемы, которые могут обостриться в связи с падением уровня воды: это повлияет на уникальные экосистемы с их перелетными птицами, белугой и эндемичным каспийским тюленем, который выращивает своих детенышей на льду на севере Каспийского моря. Осушение наиболее мелководной северной части бассейна приведет к вымиранию популяции тюленей.
Ученые призывают к созданию международной целевой группы по исчезающим озерам под эгидой Программы ООН по окружающей среде, которая координировала бы решение этой проблемы.

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Версия на английском языке Scientists warn of Caspian Sea level decline

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