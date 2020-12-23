Ученые сообщили об опасном снижении уровня Каспийского моря

По подсчетам немецких и нидерландских исследователей, уровень воды в Каспийском море к 2100 году будет на 9-18 метров ниже, чем сейчас. Это может вызвать целый ряд проблем в экологии и экономике, считают ученые. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications Earth & Environment.
В то время как многие страны мира обеспокоены повышением уровня моря, более ста миллионов человек, проживающих в Прикаспийском регионе, сталкиваются с противоположной проблемой — стремительным падением уровня Каспийского моря.
С каждым годом оно становится все меньше. Начиная с 1990-х годов его уровень ежегодно опускается на несколько сантиметров.
Немецкие ученые из Гисенского и Бременского университетов вместе с голландским геологом Франком Весселингом (Frank Wesselingh) из департамента наук о Земле Утрехтского университета построили прогнозную модель изменения уровня Каспийского моря до конца XXI века.
Согласно их расчетам, снижение ускорится в ближайшие десятилетия, и к 2100 году уровень моря упадет на 9-18 метров, а площадь морского бассейна сократится на 23-34 процента.
Авторы обозначают проблемы, которые могут обостриться в связи с падением уровня воды: это повлияет на уникальные экосистемы с их перелетными птицами, белугой и эндемичным каспийским тюленем, который выращивает своих детенышей на льду на севере Каспийского моря. Осушение наиболее мелководной северной части бассейна приведет к вымиранию популяции тюленей.
Ученые призывают к созданию международной целевой группы по исчезающим озерам под эгидой Программы ООН по окружающей среде, которая координировала бы решение этой проблемы.
Ученые сообщили об опасном снижении уровня Каспийского моряУченые сообщили об опасном снижении уровня Каспийского моря Согласно их расчетам, снижение ускорится в ближайшие десятилетия, и к 2100 году уровень моря упадет на 9-18 метров
По подсчетам немецких и нидерландских исследователей, уровень воды в Каспийском море к 2100 году будет на 9-18 метров ниже, чем сейчас. Это может вызвать целый ряд проблем в экологии и экономике, считают ученые. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications Earth & Environment.