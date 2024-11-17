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Ученые сообщили о необычной активности магнитного полюса в Арктике

Ученые сообщили о необычной активности магнитного полюса в Арктике За последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год.
Экология
17 ноября 2024 г. 09:26
Ученые сообщили о необычной активности магнитного полюса в Арктике

За последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год.

Как передает Report, об этом пишет британская газета Independent со ссылкой на специалиста по моделированию глобального геомагнитного поля в Британской геологической службе (BGS) Уильяма Брауна.

"Магнитный полюс двигался вдоль северного канадского побережья на протяжении столетий. В 1990-х годах он дрейфовал в Северный Ледовитый океан, а затем ускорился и направился в сторону Сибири", — заявил ученый.

По словам Брауна, движение полюса вызвано непредсказуемыми колебаниями в перемешивании расплавленного железа, составляющего большую часть внешнего ядра Земли.

По словам Брауна, точно предсказать характер изменений, которые повлечет эта аномалия, трудно, несмотря на то, что ее можно отслеживать.

Independent отмечает, что стрелка компаса в северном полушарии указывает в направлении Северного магнитного полюса, его местоположение меняется в результате изменения контуров магнитных полей Земли. Он отличается от географического Северного полюса, также известного как истинный север, который остается неподвижным на пересечении всех линий долготы.

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