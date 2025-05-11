Ученые признали, что почти ничего не знают о глубинах океанов Земли

Международная команда ученых из организации

Международная команда ученых из организации Ocean Discovery League выяснила, что за последние 70 лет человечество изучило лишь ничтожную часть дна океана — около 3 тыс. квадратных километров, или 0,001% его общей площади. При этом глубины океана занимают две трети поверхности Земли.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Глубоководные зоны, начинающиеся на глубине 200 метров, играют ключевую роль в поддержании жизни на Земле. Они регулируют климат, производят кислород и могут содержать революционные медицинские открытия.

Исследование показало крайне неравномерное распределение научных усилий. Подавляющее большинство данных собрано всего пятью странами: США, Японией, Новой Зеландией, Францией и Германией.

Особую озабоченность ученых вызывает концентрация 65% всех наблюдений в прибрежных зонах трех государств. При этом почти треть полученных данных устарела — она была собрана еще до 1980 года с помощью примитивных черно-белых камер. Огромные участки океанского дна, включая абиссальные равнины и подводные горы, остаются практически неизученными.

"Мы принимаем решения об управлении океаном, основываясь на данных с площади, сравнимой с крупным городом", — отметила ведущий автор исследования, доктор Кэти Крофф Белл.

Выводы специалистов основаны на анализе 44 тыс. глубоководных погружений, проведенных с 1958 года. По словам авторов работы, результаты ставят под сомнение объективность современных океанографических моделей.