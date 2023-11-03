Ученые предупредили о риске катастрофической засухи в Южном полушарии

Международная группа исследователей из Китая и Австралии выяснила, что за последние два десятилетия (2001–2020 годы) Южное полушарие Земли высыхало быстрее, чем Северное. Это может быть связано с периодическим погодным явлением Эль-Ниньо, вызывающим потеп

Международная группа исследователей из Китая и Австралии выяснила, что за последние два десятилетия (2001–2020 годы) Южное полушарие Земли высыхало быстрее, чем Северное. Это может быть связано с периодическим погодным явлением Эль-Ниньо, вызывающим потепление воды в восточной части Тихого океана.

Как передает Report , результаты исследования опубликованы в научном журнале Science.

Выводы основаны на данных со спутников и измерениях стока рек и ручьев, что позволило авторам работы смоделировать и рассчитать изменения в доступности воды. Доступность воды — это чистая разница между количеством воды, поступившей в ландшафт в виде осадков на суше, и водой, уходящей в атмосферу в результате общего испарения или через листья растений.

Анализ показал сильное снижение доступности воды в Южной Америке, большей части Африки, а также в центральной и северо-западной Австралии. Однако в некоторых регионах, таких как южная часть Южной Америки, воды будет больше. Но высыхание тропических лесов приведет к сокращению растительности и увеличению риска пожаров.

По словам ученых, высыхание юга планеты приведет к изменению структуры растительности и дальнейшему повышению температуры, которая к 2100 году может превысить 35°C.