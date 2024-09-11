Ученые предупредили о резком росте выбросов метана за последние 20 лет

Международная группа ученых из США, Франции, Австралии и Японии обнаружила значительный рост глобальных выбросов метана — мощного парникового газа, ускоряющего глобальное потепление.

Международная группа ученых из США, Франции, Австралии и Японии обнаружила значительный рост глобальных выбросов метана — мощного парникового газа, ускоряющего глобальное потепление.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research Letters (ERL).

Метан в 23 раза эффективнее удерживает тепло в атмосфере планеты по сравнению с углекислым газом.

Как показал анализ, в 2020 году в мире было выброшено в воздух 608 млн тонн метана, что на 12% больше, чем в 2000 году.

Главным источником поступления метана в атмосферу оказалась деятельность человека. Антропогенные выбросы увеличились на 18% за два десятилетия. Для сравнения, естественная эмиссия газа за тот же период стала лишь на 2% больше.

По словам команды, уровень метана в воздухе сегодня в 2,6 раза выше, чем в доиндустриальную эпоху.

Географически выбросы метана, вызванные деятельностью человека, растут повсюду, кроме Европы, при этом наибольший скачок наблюдается в Азии, особенно в Китае и Индии.

За последние 20 лет выбросы метана от добычи угля, нефти и газа выросли на 33%, в то время как выбросы от свалок и отходов увеличились на 20%, а выбросы от сельского хозяйства выросли на 14%, согласно исследованию.

Самым крупным источником выбросов, связанным с человеком, остаются коровы и другой скот.