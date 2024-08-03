Ученые предсказали глобальную климатическую катастрофу к 2050 году

Ключевая система течений Атлантического океана, влияющая на погодные условия по всему миру, может разрушиться уже к концу 2030-х годов, что может привести к глобальной климатической катастрофе к 2050 году.

Ключевая система течений Атлантического океана, влияющая на погодные условия по всему миру, может разрушиться уже к концу 2030-х годов, что может привести к глобальной климатической катастрофе к 2050 году.

Как передает Report , об этом пишет CNN со ссылкой на результаты исследования.

"Жизненно важная система течений Атлантического океана, влияющая на погоду по всему миру, может разрушиться уже к концу 2030-х годов. Это станет катастрофой планетарного масштаба, которая изменит погоду и климат", - сообщают ученые на основе последних исследований.

Рене ван Вестен, исследователь морской и атмосферной среды из Утрехтского университета в Нидерландах и соавтор исследования, отметил, что основная причина краха будет связана с антропологическим воздействием на климат, из-за чего может появиться больше волн, засух и наводнений.

По его словам, есть вероятность, что AMЦ (Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция) может также разрушиться и стать причиной искаженности климата.