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Ученые предрекли невозможность проживания в будущем в ряде стран мира из-за жары

Ученые предрекли невозможность проживания в будущем в ряде стран мира из-за жары Ученые из Университета Пердью (США) установили, что через несколько лет Западная Африка, Южная Азия и Средний Запад в США станут опасными для жизни человека из-за изменений климата.
Экология
29 июля 2024 г. 20:00
Ученые предрекли невозможность проживания в будущем в ряде стран мира из-за жары

Ученые из Университета Пердью (США) установили, что через несколько лет Западная Африка, Южная Азия и Средний Запад в США станут опасными для жизни человека из-за изменений климата.

Как передает Report, об этом сообщает издание CNN.

Исследовательская команда провела моделирование, используя данные о климатических изменениях и волнах аномальной жары на Земле.

Ученые пришли к выводу, что в ближайшие годы человечеству не стоит ожидать похолодания. Температура постепенно возрастет, что в сочетании с повышенной влажностью создаст тяжелые и опасные условия для большинства людей. Ночные температуры также возрастут, что лишит человеческий организм возможности восстановиться после дневной жары.

"Западная Африка и некоторые регионы Южной Азии находятся в числе самых уязвимых, поскольку это территории с высокой плотностью населения и ограниченными возможностями для охлаждения. В некоторых частях США, включая Средний Запад, зонально возникнет жара с повышенной влажностью", - отметили исследователи.

Ученые добавили, что жители развитых стран с доступом к технологиям будет легче переносить жару, но ненамного. Согласно данным ВОЗ, сейчас жара выступает причиной 489 ежегодных летальных исходов во всем мире. Однако точное число жертв может быть выше из-за не всегда очевидной связи между климатом и ухудшением состояния здоровья.

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Версия на английском языке Scientists predict it will be impossible to live in number of countries in future due to heat
Версия на азербайджанском языке Alimlər istilər səbəbindən gələcəkdə bir sıra ölkələrdə yaşamağın qeyri-mümkün olacağını proqnozlaşdırır

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