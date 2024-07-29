Ученые предрекли невозможность проживания в будущем в ряде стран мира из-за жары

Ученые из Университета Пердью (США) установили, что через несколько лет Западная Африка, Южная Азия и Средний Запад в США станут опасными для жизни человека из-за изменений климата.

Ученые из Университета Пердью (США) установили, что через несколько лет Западная Африка, Южная Азия и Средний Запад в США станут опасными для жизни человека из-за изменений климата.

Как передает Report, об этом сообщает издание CNN.

Исследовательская команда провела моделирование, используя данные о климатических изменениях и волнах аномальной жары на Земле.

Ученые пришли к выводу, что в ближайшие годы человечеству не стоит ожидать похолодания. Температура постепенно возрастет, что в сочетании с повышенной влажностью создаст тяжелые и опасные условия для большинства людей. Ночные температуры также возрастут, что лишит человеческий организм возможности восстановиться после дневной жары.

"Западная Африка и некоторые регионы Южной Азии находятся в числе самых уязвимых, поскольку это территории с высокой плотностью населения и ограниченными возможностями для охлаждения. В некоторых частях США, включая Средний Запад, зонально возникнет жара с повышенной влажностью", - отметили исследователи.

Ученые добавили, что жители развитых стран с доступом к технологиям будет легче переносить жару, но ненамного. Согласно данным ВОЗ, сейчас жара выступает причиной 489 ежегодных летальных исходов во всем мире. Однако точное число жертв может быть выше из-за не всегда очевидной связи между климатом и ухудшением состояния здоровья.