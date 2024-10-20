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Ученые предложили охладить климат с помощью алмазной пыли

Ученые предложили охладить климат с помощью алмазной пыли Международная группа ученых из Швейцарии и США нашла доказательства, что сбрасывание алмазной пыли с самолета в атмосферу может охладить Землю.
Экология
20 октября 2024 г. 01:39
Ученые предложили охладить климат с помощью алмазной пыли

Международная группа ученых из Швейцарии и США нашла доказательства, что сбрасывание алмазной пыли с самолета в атмосферу может охладить Землю.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

В рамках данного исследования команда построила 3D-модель, чтобы выяснить, какой вид материала лучше всего подошел для регулирования климата. Программное обеспечение также включало эффекты различных аэрозолей, таких как отражение света и тепла.

Затем ученые смоделировали воздействие на Землю распыления частиц семи веществ: кальцита, алмаза, алюминия, карбида кремния, рутила, диоксида серы и анатаза (вариация диоксида титана).

Результаты показали, что алмазная пыль будет отражать больше всего света и тепла. Кроме того, частицы алмазов смогут находиться в воздухе в течение разумного периода времени и при этом не будут слипаться.

Ученые отметили, что алмаз химически инертен, поэтому не будет реагировать с другими соединениями в атмосфере и приводить к выпадению кислотных дождей (в отличие от диоксида серы).

Согласно модели, распыление в атмосфере 5 млн тонн синтетической алмазной пыли охладит Землю на 1,6°C за 45 лет. Однако стоимость такого проекта составит около 200 трлн долларов.

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