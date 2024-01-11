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Ученые обнаружили циркуляцию токсичных химикатов в водах Арктики

Ученые обнаружили циркуляцию токсичных химикатов в водах Арктики Международная группа ученых из Род-Айлендского университета в США и Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца в Германии обнаружила циркуляцию так называемых "вечных химикатов" в проливах между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами.
Экология
11 января 2024 г. 04:16
Ученые обнаружили циркуляцию токсичных химикатов в водах Арктики

Международная группа ученых из Род-Айлендского университета в США и Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца в Германии обнаружила циркуляцию так называемых "вечных химикатов" в проливах между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в научном журнале Environmental Science & Technology Letters (ESTL).

"Вечными химикатами" называют пер- и полифторированные алкильные вещества (ПФАС) представляют собой обширное семейство химических загрязнителей. Данные соединения очень устойчивы и почти не распадаются в естественной среде. Они могут накапливаться в организмах людей и животных, вызывая различные заболевания, включая рак и нарушение функций внутренних органов. Несмотря на известный вред, ПФАС широко применяются в производстве различных товаров для придания материалам жиро- и водоотталкивающих свойств.

Исследователи выяснили, что обмен ПФАС между водами Северного Ледовитого океана и Атлантикой происходит через пролив Фрама, расположенного недалеко от архипелага Шпицберген.

Ученые применили системы пассивного отбора проб, которые улавливали ПФАС в заполненную сорбентом микропористую мембрану из протекающей мимо воды. Они разместили системы в трех местах пролива Фрама и на четырех глубинах в каждой из точек.

Как показал анализ проб с помощью хроматографии и масс-спектрометрии, в водах залива Фрама содержится не менее 10 различных ПФАС в различных концентрациях. При этом некоторые загрязнители присутствуют на глубине более одного километра.

Команда вычислила, что ежегодно около 123 тонн "вечных химикатов" попадают в северные воды из Атлантического океана, а в обратном направлении за тот же период уходит порядка 110 тонн ПФАС.

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