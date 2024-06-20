Ученые нашли изменения в облаках, усиливающие потепление климата

Облака стали хуже охлаждать землю днем и сильнее нагревать ее ночью

Международная группа ученых из Германии и Китая обнаружила асимметричные изменения в облачном покрове Земли. Эти перемены оказались связаны с усилением глобального потепления.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

В светлое время суток облака отражают солнечный свет обратно в космос, а в ночные часы действуют как одеяло, удерживая тепло.

Как показали новые наблюдения, структура облачного покрова поменялась таким образом, что его охлаждающий эффект снизился в течение дня и увеличился ночью.

"Поскольку в глобальном масштабе облачность днем уменьшается сильнее, чем ночью, это приводит к ослаблению коротковолнового эффекта альбедо в течение дня и усилению длинноволнового парникового эффекта после захода солнца", — объяснил ведущий автор работы, исследователь из Университета Чжуншань имени Сунь Ятсена Хао Луо.

Выводы команды основаны на спутниковых данных и результатах компьютерного моделирования, охватывающих климатические показатели в период с 1970 по 2014 год, а также прогнозы до 2100 года.