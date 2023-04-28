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Участница экоакции в Шуше: Временно приостанавливаем акцию

Участница экоакции в Шуше: Временно приостанавливаем акцию "Внимание не только Азербайджана, но и Армении и всего мира было приковано к этой акции".
Экология
28 апреля 2023 г. 17:48
Участница экоакции в Шуше: Временно приостанавливаем акцию

"Внимание не только Азербайджана, но и Армении и всего мира было приковано к этой акции".

Об этом командированному в Шушу сотруднику Report сказала руководитель центра "Женщина: мир и безопасность" при обществе защиты прав женщин Азербайджана имени Д.Алиевой Диляра Эфендиева.

Она напомнила, что экоактивисты 138 дней находились на дороге и продолжали борьбу: "Сегодня утром мы встретились со специальным представителем президента в Шушинском районе Айдыном Керимовым. Он предложил нам приостановить акцию, и мы согласились временно ее приостановить. Эта акция привлекла большое внимание, не только в Азербайджане, но и внимание Армении и всего мира. Мы говорили, что будем стоять до последнего. Установка контрольно-пропускного пункта на Лачынской дороге было одним из наших условий. Думаем, что теперь будет положен конец незаконному ввозу оружия и переходу людей на территорию Азербайджана".

Отметим, что азербайджанские экоактивисты сегодня в 18:00 приостановят акцию протеста на дороге Ханкенди-Лачын.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada aksiya keçirən ekofəal: "Aksiyamızı müvəqqəti olaraq dayandırırıq"

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