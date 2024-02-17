О нас

Бабаев: Участие председателя COP29 в Мюнхенской конференции позволяет обсудить инициативы по климату

Бабаев: Участие председателя COP29 в Мюнхенской конференции позволяет обсудить инициативы по климату Участие председателя COP29 Азербайджана в Мюнхенской конференции по безопасности - хорошая возможность обсудить инициативы для успеха в области климатических изменений.
Экология
17 февраля 2024 г. 16:14
Бабаев: Участие председателя COP29 в Мюнхенской конференции позволяет обсудить инициативы по климату

Участие председателя COP29 - Азербайджана в Мюнхенской конференции по безопасности является хорошей возможностью обсудить инициативы для успеха в области климатических изменений.

Как передает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев сказал в ходе панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

“На прошлой неделе мы посетили ОАЭ, чтобы поговорить с другой группой стран. На следующей неделе планируем посетить Найроби, Кению, и снова принять участие в дискуссиях относительно того, какие инициативы исходят из Африки, из африканских стран, других стран региона. Пока мы выслушиваем все предложения",- сказал М. Бабаев.

Президент COP29 подчеркнул, что данная инициатива позволит "взять на себя руководство этим процессом и принять правильные решения в Баку. Но для этой цели нам нужна поддержка всех заинтересованных сторон".

В этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: "Münxen konfransında iştirakımız iqlim təşəbbüslərini müzakirə etməyə imkan verir"
Версия на английском языке Babayev: Participation of COP29 chairing country in Munich conference - good chance to discuss climate initiatives

Самое важное

Президенты Азербайджана и Украины встретились в Мюнхене
ФотоПрезиденты Азербайджана и Украины встретились в Мюнхене
17 февраля 2024 г. 16:43
В Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана с канцлером Германии
В Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана с канцлером Германии
17 февраля 2024 г. 13:50
В Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана с главой региона Иракский Курдистан
В Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана с главой региона Иракский Курдистан
17 февраля 2024 г. 13:48
Президент Ильхам Алиев встретился с израильским коллегой в Мюнхене
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с израильским коллегой в Мюнхене
16 февраля 2024 г. 22:29
Президент: Важно официально упразднить ряд механизмов в рамках ОБСЕ, являющихся пережитками прошлого
Президент: Важно официально упразднить ряд механизмов в рамках ОБСЕ, являющихся пережитками прошлого
16 февраля 2024 г. 21:58
Азеру Джафарову поручено временное исполнение обязанностей министра юстиции
Азеру Джафарову поручено временное исполнение обязанностей министра юстиции
16 февраля 2024 г. 15:12
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
16 февраля 2024 г. 15:08
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу
16 февраля 2024 г. 14:23
Али Асадов назначен премьер-министром Азербайджана
Али Асадов назначен премьер-министром Азербайджана
16 февраля 2024 г. 13:34
Лидер ОАЭ позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Лидер ОАЭ позвонил президенту Ильхаму Алиеву
15 февраля 2024 г. 18:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi