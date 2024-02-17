Бабаев: Участие председателя COP29 в Мюнхенской конференции позволяет обсудить инициативы по климату

Участие председателя COP29 Азербайджана в Мюнхенской конференции по безопасности - хорошая возможность обсудить инициативы для успеха в области климатических изменений.

Участие председателя COP29 - Азербайджана в Мюнхенской конференции по безопасности является хорошей возможностью обсудить инициативы для успеха в области климатических изменений.

Как передает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев сказал в ходе панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

“На прошлой неделе мы посетили ОАЭ, чтобы поговорить с другой группой стран. На следующей неделе планируем посетить Найроби, Кению, и снова принять участие в дискуссиях относительно того, какие инициативы исходят из Африки, из африканских стран, других стран региона. Пока мы выслушиваем все предложения",- сказал М. Бабаев.

Президент COP29 подчеркнул, что данная инициатива позволит "взять на себя руководство этим процессом и принять правильные решения в Баку. Но для этой цели нам нужна поддержка всех заинтересованных сторон".

В этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года.