Туркменистан – глобальный игрок в обеспечении продовольственной безопасности мира

Азербайджанская компания AZCHEMCO готова наладить производство жидких удобрений и агрохимикатов по собственной технологии в Туркменистане.

Азербайджанская компания AZCHEMCO готова наладить производство жидких удобрений и агрохимикатов по собственной технологии в Туркменистане.

Об этом заявил вице-председатель холдинговой компании AZCHEMCO Рифат Султан-заде в ходе презентации на Международной научно-практической конференции в Ашгабаде, целью которой является укрепление сотрудничества между туркменскими государственными организациями и крупнейшими энергетическими компаниями, международными организациями, академическим сообществом и финансовыми институтами, ориентированными на охрану окружающей среды и зеленое будущее.

Говоря о приверженности достижению "зеленого будущего", защите окружающей среды и противодействии климатическим изменениям, спикер процитировал президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Так, он отметил речь президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на СОР28 и решение о присоединении страны к международному метановому соглашению.

Также он привел цитату из выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева, который в своей речи в Сегменте высокого уровня 15-го Петерсбергского климатического диалога в Берлине отметил, что вопросы энергетической безопасности должны рассматриваться на уровне национальной безопасности стран. И Азербайджан, будучи страной богатой ископаемым топливом, будет защищать право таких же стран на продолжение инвестиций в его производство, при этом оставаясь солидарным в вопросах, связанных с изменением климата.

В ходе презентации Султан-заде сообщил о наличии у компании AZCHEMCO собственных технологий в производстве жидких и комплексных водорастворимых удобрений и агрохимикатов.

Было сообщено, что компания является соавтором азербайджанского стандарта "Удобрения жидкие", производство AZCHEMCO налажено согласно распоряжению Кабинета Министров Азербайджана No150 от 05.05.2023, что подразумевает отсутствие нитратов при производстве удобрений и соответственно отсутствие нитратного следа в продуктах питания, выращенных на них.

Также были презентованы продукты и проекты по борьбе с засоленными почвами и по утилизации нефтешламовых озер, а в рамках подготовки к СОР29 компания подписала Меморандум о сотрудничестве с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана.

"Принимая во внимание наличие технологии у компании AZCHEMCO, мы совместно с туркменскими партнерами способны наладить производство жидких удобрений в Туркменистане. Инвестируя в новое производство в братской стране, компания планирует выпускать жидкие азото- и серосодержащие удобрения на базе карбамида, серной кислоты и серы туркменского происхождения с целью дальнейшей реализацией в регионе.

Данное обусловлено тем, что сельское хозяйство занимает 8% от причин глобального изменения климата; жидкие удобрения более привлекательны для сельского хозяйства из-за их легкой усвояемости и меньшим потреблении воды при использовании (в свете дефицита воды в регионе); использование жидких азотных удобрений позволит снизить количество испарений закиси азота в атмосферу, вызывающих парниковый эффект и влияющих на глобальное потепление.

Также, учитывая колоссальное количество природного газа в Туркменистане и объемы его добычи, компания AZCHEMCО готова предоставить собственную технологию для переработки получаемой попутно серы и преобразования ее в сырье для производства линейки жидких агрохимикатов компании" - сказал в своем выступлении вице-председатель компании.

Р. Султан-заде также представил идеи компании о налаживании научно-исследовательского сотрудничества между азербайджанскими и туркменскими компаниями и институтами в области привлечения инвестиций в разрешение климатических изменений.

Завершая свою речь вице-председатель холдинговой компании AZCHEMCO выразил благодарность организаторам мероприятия и всем присутствующим, а также поздравил туркменский народ с 300-летием исторически значимой фигуры - великого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги, озвучив фрагмент из стихотворения "Будущее Туркмении":

Единой семьею живут племена,

Для тоя расстелена скатерть одна,

Высокая доля отчизне дана,

И тает гранит пред войсками Туркмении.

Делегация AZCHEMCO передала в подарок представителям государственных ведомств Туркменистана азербайджанский национальный ковер. Он был изготовлен по заказу азербайджанским производителем ковров "Азерхалча" в честь открытия города Аркадаг, который является образцом экологического благополучия не только для Туркменистана, но и для всего мира. Это событие состоялось 29 июня прошлого года.