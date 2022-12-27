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Туманные погодные условия сохранятся до конца недели

Туманные погодные условия сохранятся до конца недели В ряде районов Азербайджана туманные погодные условия сохранятся до конца недели.
Экология
27 декабря 2022 г. 10:55
Туманные погодные условия сохранятся до конца недели

В ряде районов Азербайджана туманные погодные условия сохранятся до конца недели.

Как передает Report, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что в настоящее время на территории страны наблюдаются туманные погодные условия: "В связи с этим дальность видимости в Нахчыване, Шаруре, Нафталане, Шемкире, Агдаме, Товузе, Габале, Шеки, Балакене, Гобустане, Гусаре, Халтане, Тертере, Барде, Гейчае, Зардабе, Бейлагане, Гаджигабуле, Биласуваре, Джафархане, Лянкяране и Лерике сократилась до 300-800 метров, в Гяндже - до 50 метров".

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