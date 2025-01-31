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Туманная погода сохранится в Азербайджане до 2 февраля

Туманная погода сохранится в Азербайджане до 2 февраля Наблюдаемая в Азербайджане туманная погода сохранится до полудня 2 февраля.
Экология
31 января 2025 г. 14:50
Туманная погода сохранится в Азербайджане до 2 февраля

Наблюдаемая в Азербайджане туманная погода сохранится до полудня 2 февраля.

Об этом Report сообщила представитель Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова.

По ее словам, в настоящее время в Евлахском, Имишлинском, Сабирабадском, Гаджигабульском и Билясуварском районах наблюдается туман, видимость ограничена до 200 метров.

Представитель службы сообщила, что наблюдаемый туман является ожидаемым атмосферным явлением, обусловленным синоптическими условиями.

"В результате относительно высокой температуры воздуха у поверхности Земли в дневное время и охлаждения ее поверхности, понижения температуры воздуха в ночное время образуется инверсионный туман", - сказала Аббасова.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi ərazilərdə dumanlı hava şəraiti fevralın 2-dək davam edəcək

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