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Туманная погода продолжится до утра 4 марта

Туманная погода продолжится до утра 4 марта «В настоящее время на территории страны наблюдаются туманные погодные условия, которая продолжится до утра 4 марта».
Экология
3 марта 2022 г. 12:02
Туманная погода продолжится до утра 4 марта

«В настоящее время на территории страны наблюдаются туманные погодные условия, которые продолжатся до утра 4 марта».

Об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

По ее словам, туман является ожидаемым атмосферным явлением в связи с погодными условиями.

Г.Мамедова отметила, что движение к суше влажных воздушных масс вместе с юго-восточными порывами из Каспийского моря и слой инверсии привели к образованию тумана.

«Видимость в Нафталане, Шамкире, Дашкесане, Гёйгеле, Шамахе, Гобустане, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Хачмазе, Халтане, Евлахе, Гёйчае, Сабирабаде, Гаджигабуле, Имишли, Джафархане, Сальяне, Нефтчале, Билясуваре, Лянкяране, Лерике, Астаре, Агдаме, Баку и на Абшеронском полуострове ограничена до 50-500 метров», - сообщила Г.Мамедова.

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Версия на азербайджанском языке Dumanlı hava şəraiti martın 4-ü səhərədək davam edəcək

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