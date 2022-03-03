Туманная погода продолжится до утра 4 марта

«В настоящее время на территории страны наблюдаются туманные погодные условия, которая продолжится до утра 4 марта».

«В настоящее время на территории страны наблюдаются туманные погодные условия, которые продолжатся до утра 4 марта».

Об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

По ее словам, туман является ожидаемым атмосферным явлением в связи с погодными условиями.

Г.Мамедова отметила, что движение к суше влажных воздушных масс вместе с юго-восточными порывами из Каспийского моря и слой инверсии привели к образованию тумана.

«Видимость в Нафталане, Шамкире, Дашкесане, Гёйгеле, Шамахе, Гобустане, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Хачмазе, Халтане, Евлахе, Гёйчае, Сабирабаде, Гаджигабуле, Имишли, Джафархане, Сальяне, Нефтчале, Билясуваре, Лянкяране, Лерике, Астаре, Агдаме, Баку и на Абшеронском полуострове ограничена до 50-500 метров», - сообщила Г.Мамедова.