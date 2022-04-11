О нас
Аудио новости

Туманная погода продержится до 13 апреля

Туманная погода продержится до 13 апреля Из-за тумана в некоторых регионах страны, в том числе в Баку, видимость ограничена до 200-800 метров, в Астаринском районе - до 50 метров. Как передает Report, об этом сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова. Она отметила
Экология
11 апреля 2022 г. 11:26
Туманная погода продержится до 13 апреля

Из-за тумана в некоторых регионах страны, в том числе в Баку, видимость ограничена до 200-800 метров, в Астаринском районе - до 50 метров.
Как передает Report, об этом сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.
Она отметила, что нынешние синоптические условия привели к температурной инверсии (температура верхних слоев воздуха выше чем нижних): "Возникшая инверсия была благоприятной для образования густого тумана".
Г.Мамедова подчеркнула, что туманная погода на территории страны продержится до 13 апреля с перерывами в основном в ночные и утренние часы: "Видимость на ряде участков автомагистралей будет ограничена до 50-500 м. Ожидается, что в ночь с 12 на 13 апреля юго-восточный ветер сменится северным, и как следствие этого вероятность тумана снизится".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dumanlı hava şəraiti aprelin 13-dək davam edəcək

Экслюзивные новости

SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
7 апреля 2022 г. 17:49
В Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
ФотоВ Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
6 апреля 2022 г. 12:52
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
6 апреля 2022 г. 11:34
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
5 апреля 2022 г. 14:35
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
4 апреля 2022 г. 16:56
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
4 апреля 2022 г. 15:08
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
4 апреля 2022 г. 13:12
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
2 апреля 2022 г. 12:55
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi