Туманная погода продержится до 13 апреля

Из-за тумана в некоторых регионах страны, в том числе в Баку, видимость ограничена до 200-800 метров, в Астаринском районе - до 50 метров. Как передает Report, об этом сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова. Она отметила

Из-за тумана в некоторых регионах страны, в том числе в Баку, видимость ограничена до 200-800 метров, в Астаринском районе - до 50 метров.

Как передает Report, об этом сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что нынешние синоптические условия привели к температурной инверсии (температура верхних слоев воздуха выше чем нижних): "Возникшая инверсия была благоприятной для образования густого тумана".

Г.Мамедова подчеркнула, что туманная погода на территории страны продержится до 13 апреля с перерывами в основном в ночные и утренние часы: "Видимость на ряде участков автомагистралей будет ограничена до 50-500 м. Ожидается, что в ночь с 12 на 13 апреля юго-восточный ветер сменится северным, и как следствие этого вероятность тумана снизится".