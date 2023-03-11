Туманная погода продержится до 12 марта

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается туманная погода, которая продержится до 12 марта.

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается туманная погода, которая продержится до 12 марта.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Рафик Вердиев.

Он отметил, что туман наблюдается в Шабране, Сабирабаде, Сальяне, Джафахане, Нефтчале, Билясуваре, Баку, Сумгайыте, Маштаге, Бине, на Нефтяных Камнях, в Пираллахи, Чилове, видимость ограничена до 50-200 метров.

По словам специалиста, 10 марта температура воздуха была на 4 градуса выше климатической нормы. В Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура зафиксирована на уровне 14 градусов.