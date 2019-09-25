Минэкологии: Транспортный сектор стал основным источником загрязнения Баку

"Концентрация на городских улицах c интенсивным движением - на проспектах Нефтчиляр, Зии Буниятова, Нобеля, Локбатанском и Украинском кругу, на улице Шарифзаде и дороге Хырдалан-Сумгайыт выше фоновых показателей".

Как сообщает Report, об этом заявила директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, транспортный сектор стал основным источником загрязнения Баку: "В 2005 году промышленные отходы составляли 53%, а транспортные - 47%. В последующие годы ситуация изменилась, и в настоящее время на долю транспорта приходится около 80% отходов".