Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Гирканский национальный парк недавно был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Далее мы обсудим с Грузией вопросы включения в этот список других особо охраняемых, трансграничных территорий.
Об этом грузинскому бюро Report сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.
По его словам, Азербайджан очень тесно сотрудничает с Грузией в области сохранения биологического разнообразия, охраны лесов.
Он отметил, что в Грузии было усовершенствовано лесное законодательство: "Мы хотим изучить их опыт и применить в нашей стране".