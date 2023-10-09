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Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Гирканский национальный парк недавно был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Далее мы обсудим с Грузией вопросы включения в этот список других особо охраняемых, трансграничных территорий.
Экология
9 октября 2023 г. 14:18
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Гирканский национальный парк недавно был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Далее мы обсудим с Грузией вопросы включения в этот список других особо охраняемых, трансграничных территорий.

Об этом грузинскому бюро Report сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

По его словам, Азербайджан очень тесно сотрудничает с Грузией в области сохранения биологического разнообразия, охраны лесов.

Он отметил, что в Грузии было усовершенствовано лесное законодательство: "Мы хотим изучить их опыт и применить в нашей стране".

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Версия на английском языке Cross-border territories of Azerbaijan, Georgia may be included in UNESCO Heritage List
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Gürcüstanla transsərhəd əraziləri UNESCO-nun İrs Siyahısına salına bilər

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