Токсичный шлейф исландского вулкана накрыл север Европы

Извержение вулкана Рейкьянес на одноименном полуострове привело к выбросу гигантского шлейфа токсичного диоксида серы (SO2), который движется по Северной Европе на Восток.
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Диоксид серы — это соединение серы с кислородом, которое представляет собой бесцветный газ с резким запахом. В малых концентрациях он раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, а в больших дозах может вызывать затруднения дыхания и глотания, отек легких и носовые кровотечения. Кроме того, SO2 служит причиной кислотных дождей.
Пятикилометровый столб SO2 поднялся в атмосферу и устремился в сторону других стран Северной Европы. Газовый шлейф уже миновал Великобританию и приближается к скандинавскому региону.
По словам экспертов, вулканический шлейф диоксида серы представляет низкую опасность для людей, однако может повредить озоновый слой планеты.