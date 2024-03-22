Токсичный шлейф исландского вулкана накрыл север Европы

Извержение вулкана Рейкьянес на одноименном полуострове привело к выбросу гигантского шлейфа токсичного диоксида серы (SO2), который движется по Северной Европе на Восток.

Извержение вулкана Рейкьянес на одноименном полуострове привело к выбросу гигантского шлейфа токсичного диоксида серы (SO2), который движется по Северной Европе на Восток.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте Исландского метеобюро (IMO).

Диоксид серы — это соединение серы с кислородом, которое представляет собой бесцветный газ с резким запахом. В малых концентрациях он раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, а в больших дозах может вызывать затруднения дыхания и глотания, отек легких и носовые кровотечения. Кроме того, SO2 служит причиной кислотных дождей.

Пятикилометровый столб SO2 поднялся в атмосферу и устремился в сторону других стран Северной Европы. Газовый шлейф уже миновал Великобританию и приближается к скандинавскому региону.

По словам экспертов, вулканический шлейф диоксида серы представляет низкую опасность для людей, однако может повредить озоновый слой планеты.