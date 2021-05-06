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Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высоких показателей за 3 млн лет

Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высоких показателей за 3 млн лет Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет, и текущих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.
Экология
6 мая 2021 г. 20:57
Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высоких показателей за 3 млн лет

Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет, и текущих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в видеоформате на международной конференции "Петерсбергский климатический диалог".

"Прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов, - сказал он. - Концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума - на 148% выше доиндустриального уровня".

По словам генсека, "это самый высокий уровень за 3 млн лет, когда температура Земли была выше на 3 градуса, а уровень моря - выше примерно на 15 метров".

"В соответствии с нынешними обязательствами мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия. Мы стоим на краю пропасти", - предупредил он.

"Но если мы будем работать сообща, мы можем предотвратить наихудшие последствия дестабилизации климата и использовать восстановление после пандемии, чтобы встать на более чистый и зеленый путь развития", - считает Гутерриш.

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