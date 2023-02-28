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Температура воздуха в Лачыне повысилась до 24 градусов

Температура воздуха в Лачыне повысилась до 24 градусов В настоящее время на территории страны наблюдается высокая температура воздуха, в том числе температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове на 6 градусов выше климатической нормы.
Экология
28 февраля 2023 г. 17:49
Температура воздуха в Лачыне повысилась до 24 градусов

В настоящее время на территории страны наблюдается высокая температура воздуха, в том числе температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове на 6 градусов выше климатической нормы.

Как передает Report, об этом сообщила начальник Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

Начальник службы отметила, что такая температура больше характерна для марта: "Сегодня даже в Лачыне температура воздуха поднялась до 24 градусов, в Физули - до 16, на Абшероне - до 17. В прошлом году в Од чяршянбяси температура тоже была на 6 градусов выше климатической нормы".

По ее словам, в этом году на Абшеронском полуострове и в некоторых регионах температура воздуха поднялась до 17-19 градусов: "Погода в Од чяршянбяси, свидетельствующей о первых признаках приближения весны, в этом году в основном стабильная, без осадков, наблюдается туман”.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Laçında havanın temperaturu 24 dərəcəyədək yüksəlib

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