Температура воздуха в Баку на 5 градусов превысила климатическую норму - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, хотя до утренних часов 30 мая в большинстве районов наблюдались стабильные погодные условия без осадков, в некоторых восточных районах были грозы и кратковременные осадки.

Уровень выпавших осадков в Грызе составил 4, Губе, Халтане, Шахдаге и Бина 0.2-1 мм.

29 мая температура воздуха в Баку на 5 градусов превысила климатическую норму, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 28-31, в низменных районах 27-31, Нахчыванской АР - 27-32 градуса тепла, в горных районах - до 19 градусов тепла.