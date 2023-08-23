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Температура воздуха в Баку на 3,3 градуса превысила климатическую норму

Температура воздуха в Баку на 3,3 градуса превысила климатическую норму По состоянию на 10:00 23 августа в большинстве районов Азербайджана не наблюдалось осадков, однако вечером и ночью в некоторых горных районах прошли кратковременные дожди и грозы.
Экология
23 августа 2023 г. 10:52
Температура воздуха в Баку на 3,3 градуса превысила климатическую норму

По состоянию на 10:00 23 августа в большинстве районов Азербайджана не наблюдалось осадков, однако ночью в некоторых горных районах прошли кратковременные дожди и грозы.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, количество осадков в Вельвелечай Тенгеалты (Губа) составило 17 мм, Дашкесане, Гедабеке, Тертере - до 1 мм.

22 августа температура воздуха в Баку на 3,3 градуса превысила климатическую норму. Максимальная температура в Баку и Абшеронском полуострове составила до 36 градусов, в Нахчыванской АР - 35-39 градусов, Аранских районах - 38 градусов, горных районах – 26-30 градусов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün Bakıda havanın temperaturu iqlim normasından 3,3 dərəcə yuxarı olub

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