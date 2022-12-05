Температура воздуха в Баку была на 3° ниже климатической нормы

Неустойчивые погодные условия на территории страны продолжаются.

Неустойчивые погодные условия на территории страны продолжаются.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, высота снежного покрова в Алтыагадже составила 11 см, в Дашкесане - 9 см, в Шеки - 8 см, в Гёйгёле - 5 см, в Гахе, Лерике - 4 см, в Губе - 3 см, в Гусаре, Грызе, Шамахы, Исмаиллы, Шахдаге, Халтане - 2 см, в Ярдымлы, Гобустане - 1 см.

Количество осадков в Лянкяране составило 18 мм , в Губе, Габале - 6 мм, в Шабране, Астаре, Товузе, Шеки - 5 мм, Ярдымлы, Гёйгёле, Гёйчае, Балакяне, Дашкесане, Исмаиллы, Алтыагадже, Шемкире, Агстафе, Гусаре, Гедабеке, Садареке, Огузе, Грызе, Кюрдамире, Лерике, Барде, Зардабе, Бейлагане, Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Гаджигабуле, Шаруре, Нафталане, Гобустане, Гяндже, Халтане - до 4 мм.

4 декабря в Баку температура воздуха была на 3° ниже климатической нормы. Минимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 2° тепла, в Нахчыванской АР - до 5° мороза, в горных районах - 3-8° мороза, в высокогорных районах - 11-17° мороза, в низменных районах - до 5° тепла.