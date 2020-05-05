Температура воздуха в Азербайджане резко понизится

С 7 по 8 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается неустойчивая погода, местами грозы, временами дождь, в отдельных местах интенсивные осадки.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, северо-западный ветер временами усилится до 15-20 м/с.

Температура воздуха понизится на 3-5 градусов в сравнении с предыдущими днями.

С 6 по 8 мая, начиная с западных районов Азербайджана, в большинстве районов ожидается переменная, неустойчивая погода, местами дожди, в отдельных местах интенсивные осадки, в северных и западных районах пройдет ливень. Ожидаются грозы, в предгорных районах выпадет град, в высокогорных районах возможен снег. 7 мая скорость западного ветра местами достигнет 20-25 м/с. Температура воздуха 7 мая опустится на 5-7 градусов в сравнении с прошлыми днями. В реках поднимется уровень воды, в некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа возможно кратковременные наводнения.