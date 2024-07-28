О нас

Температура воздуха в Азербайджане завтра опустится до 8 градусов тепла

Температура воздуха в Азербайджане завтра опустится до 8 градусов тепла Завтра в горных районах Азербайджана температура воздуха опустится до 8 градусов тепла.
Экология
28 июля 2024 г. 13:36
Температура воздуха в Азербайджане завтра опустится до 8 градусов тепла

Завтра в горных районах Азербайджана температура воздуха опустится до 8 градусов тепла.

Как сообщили Report, об этом говорится в прогнозе погоды на 29 июля Национальной службы гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, осадки в целом не прогнозируются, однако ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди с грозами. Сильный северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 19-23, днем 25-29 градусов тепла. Атмосферное давление установится на отметке 760 мм рт. ст., относительная влажность ночью составит 70-80, днем 45-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются ливни и грозы, кое-где осадки будут интенсивными, возможен град, к вечеру постепенно прекратятся. Ночью и утром прогнозируется туман.

Восточный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем ​​25-30 градусов тепла, в горах 8-13, днем - ​​13-18 градусов тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan's mountain areas to feel the chill with 8°C lows
Версия на азербайджанском языке Sabaha olan hava proqnozu açıqlanıb

Другие новости из категории

Сильные дожди в ряде районов Азербайджана вызвали сели
Сильные дожди в ряде районов Азербайджана вызвали сели
28 июля 2024 г. 12:59
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 29 июля
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 29 июля
28 июля 2024 г. 12:47
Порывы ветра в Баку достигли 22 м/с
Порывы ветра в Баку достигли 22 м/с
28 июля 2024 г. 10:26
Состоялись неформальные консультации с целью обсуждения основных вопросов повестки дня COP29
Состоялись неформальные консультации с целью обсуждения основных вопросов повестки дня COP29
28 июля 2024 г. 00:33
В Баку и на Абшеронском полуострове усилился северо-западный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове усилился северо-западный ветер
27 июля 2024 г. 23:26
Неблагоприятная погода в регионах Азербайджана вызвала ряд последствий
ФотоНеблагоприятная погода в регионах Азербайджана вызвала ряд последствий
27 июля 2024 г. 22:59
В Баку усилился ветер, в регионах продолжаются осадки
В Баку усилился ветер, в регионах продолжаются осадки
27 июля 2024 г. 20:11
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
Из-за сильных дождей на ряде рек в Азербайджане прошли сели
Из-за сильных дождей на ряде рек в Азербайджане прошли сели
27 июля 2024 г. 11:33
В ряде регионов Азербайджана наблюдались ливни и грозы
В ряде регионов Азербайджана наблюдались ливни и грозы
27 июля 2024 г. 10:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi