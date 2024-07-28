Температура воздуха в Азербайджане завтра опустится до 8 градусов тепла

Завтра в горных районах Азербайджана температура воздуха опустится до 8 градусов тепла.

Завтра в горных районах Азербайджана температура воздуха опустится до 8 градусов тепла.

Как сообщили Report , об этом говорится в прогнозе погоды на 29 июля Национальной службы гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, осадки в целом не прогнозируются, однако ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди с грозами. Сильный северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 19-23, днем 25-29 градусов тепла. Атмосферное давление установится на отметке 760 мм рт. ст., относительная влажность ночью составит 70-80, днем 45-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются ливни и грозы, кое-где осадки будут интенсивными, возможен град, к вечеру постепенно прекратятся. Ночью и утром прогнозируется туман.

Восточный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем ​​25-30 градусов тепла, в горах 8-13, днем - ​​13-18 градусов тепла.