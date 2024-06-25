О нас

Температура воздуха в Азербайджане упадет на 9 градусов

Температура воздуха в Азербайджане упадет на 9 градусов Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана выступила с предупреждением о прогнозируемом изменении погоды в ближайшие дни.
Экология
25 июня 2024 г. 13:48
Температура воздуха в Азербайджане упадет на 9 градусов

Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана выступила с предупреждением о прогнозируемом изменении погоды в ближайшие дни.

Как сообщили Report в службе, с вечера 26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, сопровождаемые грозами.

Температура воздуха упадет на 3-5 градусов по сравнению с предыдущими днями.

С утра 26 июня до вечера следующего дня, начиная с северных и западных районов Азербайджана, пройдут дожди с грозами. Сильные осадки ожидаются в регионах Гянджа-Газах, Дашкесан-Гедабек, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, горный Ширван, Нахчыванской АР, центральном Аране и Лянкяран-Астаре. Местами возможен град, в высокогорье - снег.

Температура воздуха в регионах упадет на 5-9 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Уровень воды в реках может повыситься. На ряде рек Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона прогнозируются кратковременные наводнения и сели.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Havanın temperaturu 3-9 dərəcə aşağı enəcək, çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

Самое важное

Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
22 июня 2024 г. 11:04
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
21 июня 2024 г. 11:42
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
20 июня 2024 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi