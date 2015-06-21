 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Температура воздуха в Азербайджане повысится до 39 градусов

    В Баку ожидается северо-западный ветер

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В первый день недели - 22 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

    Как сообщил Report главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, в столице будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого в дневные часы в отдельных частях полуострова усилится.

    Ночью ожидается 20-24, днем 30-35 градусов тепла.

    Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются, однако ближе к вечеру в некоторых горных и предгорных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi