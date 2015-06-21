​Температура воздуха в Азербайджане повысится до 39 градусов

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В первый день недели - 22 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщил Report главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, в столице будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого в дневные часы в отдельных частях полуострова усилится.

Ночью ожидается 20-24, днем 30-35 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются, однако ближе к вечеру в некоторых горных и предгорных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла.