Температура воздуха в Азербайджане повысится до 20 градусов

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 19 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который усилится днем.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6, днем 14-18 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 16-18 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Прогнозируется местами усиливающийся юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла.