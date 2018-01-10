Температура воздуха в Азербайджане повысится

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 января.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, утром и вечером местами слабый туман, мелкий дождь.

Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится на юго-западный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 1-3 градуса тепла, днем 6-9 градусов, в Баку ночью 1-3 градуса, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 772 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана 11 января преимущественно без осадков, однако ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах ожидаются осадки, снег. Местами ожидается туман. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 1 градуса ниже нуля до 4 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-10 градусов, днем 0-5 градусов мороза.