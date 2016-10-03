Температура воздуха в Азербайджане повысится

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 4 октября в столице и на полуострове прогнозируется южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 13-16°С, днем - 21-26°С, в Баку ночью будет 14-16°С, днем - 23-25°С.

Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 75-85, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра ожидается в основном безоблачная погода. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Будет преобладать временами юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°С, днем - 22-27°С, в горах ночью - 4-9°С, днем - 14-19°С.