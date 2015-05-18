​Температура воздуха в Азербайджане достигнет 29 градусов тепла

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра 19 мая. Как сообщил Report главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, 19 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня в основном без осадков. Южный ветер к вечеру сменится северным. Ночью температура воздуха составит 11-15, днем 21-26 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Утром и вечером местами возможен туман.

Ветер западный, в течение дня местами усиливающийся. Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.